Вячеслав Фетисов: «Президент сотни катков построил, а мы не можем 20 хоккеистов набрать. Надо убрать финансовое преимущество клубов-олигархов, создать одинаковые условия»

одобрительно высказался о вкладе в развитие хоккея.

«Наш хоккей не соответствует тому, что президент Владимир Владимирович сделал для хоккея и спорта за 20 лет: красивые стадионы, сотни катков построены, Ночная лига, Континентальная лига, Молодежная лига.

Единственное – страдает качество хоккеистов, и это тема болезненная. К сожалению, это также дорогой вид спорта для детей и семей – эту проблему надо решать.

Надо убрать финансовое преимущество клубов-олигархов, и создать одинаковые условия для всех: это даст определить, кто у нас хороший менеджер, хороший тренер. Есть поддержка болельщиков.

Думаю, этот формат за пять лет поможет поднять наш хоккей до небывалой для Российской Федерации уровня, до уровня Советского хоккея.

Сейчас время не опускать руки, а наоборот – развиться. Уверен, при правильном подходе мы сумеем многое сделать для будущего нашего хоккея.

Просто послать всех подальше и не обращать внимания, а просто динамично и осознанием дела вкладываться в будущее хоккея.

Сотни катков президент страны нам построил, а мы не можем никак набрать 20 хоккеистов высокого уровня», – заявил двукратный олимпийский чемпион.