Фетисов о 7-м матче в финале Кубка Гагарина: «Психология сейчас на стороне ЦСКА. Команда со счета 1-3 отыгралась»

считает, что ЦСКА получил психологическое преимущество в финале.

Московский клуб выиграл шестой матч решающей серии Кубка Гагарина (2:1) и сравнял счет (3-3). Теперь обладатель трофея определится в седьмом матче.

«Команда отыгралась со счета 1-3 в серии, могу только выразить слова уважения. Я думаю, психология сейчас на стороне ЦСКА, потому что должен перед своими болельщиками выигрывать.

И хотя психологическое преимущество на стороне ЦСКА, простой игры не будет, ведь каждый седьмой матч финала – это отдельная история со своими героями», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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