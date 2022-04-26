Каменский заявил, что президент ИИХФ убивает хоккей на фоне лишения России ЧМ-2023: «Мировой хоккей ничего не выигрывает, а только проигрывает»

считает, что президент ИИХФ убивает хоккей.

Ранее Международная федерация хоккея официально лишила Россию право на проведение ЧМ-2023, который должен был состояться в Санкт-Петербурге.

«От этого решения мировой хоккей ничего не выигрывает, а только проигрывает.

Россия неоднократно доказывала, что умеет на высочайшем уровне проводить соревнования по любым видам спорта.

Конечно, это решение не правильное, хотя были надежды, что руководство прозреет и начнет думать в направлении спорта.

Очень жаль, что новый президент организации Люк Тардиф начинает с того, что убивает хоккей.

Безусловно, надо и дальше бороться за свою позицию, выказывать протест, делать все, что возможно. Сдаваться нельзя, но мы и не собираемся», – сказал член правления ФХР.