Крылов о сотрудничестве с Хартли: «Давайте дождемся, когда градус истерии в сторону России спадет. Иностранцы сейчас под большим прессом»

ответил на вопрос о дальнейшем сотрудничестве с .

4 апреля канадский специалист объявил об уходе с поста главного тренера «Авангарда».

– С Бобом будете на связи? Он предлагает свои советы по работе академии.

– Мне кажется, сейчас нужно взять паузу, в том числе и ему.

Потому что ни для не секрет, что особенно иностранцы сейчас под большим прессом у себя на родине. Поэтому вообще с ними очень тяжело.

Давайте дождемся, что градус истерии спадет в сторону России, особенно за границей, и после этого будем разговаривать, принимать решения, – сказал председатель совета директоров «Авангарда».

Хартли вернул «Авангард» на топ-уровень – во всех смыслах. Все четыре сезона он показывал как надо