Александр Крылов: «Авангард» переезжает в Омск, будем строить новую команду. Благодарю Хартли за прекрасные 4 года»

высказался об уходе с поста главного тренера «Авангарда».

– Боб Хартли завершил работу с «Авангардом». Наверное, имеет смысл вспомнить, что он значил для вас как специалист и человек, для всех омских болельщиков, для клуба.

– Хотелось бы его поблагодарить за прекрасные четыре года. Он доказал, что настоящий профессионал.

Как многие отмечали, он приходил рано утром на арену и уходил последним. Он очень любит хоккей, целиком и полностью ему предан.

Поэтому таких людей очень мало, больших профессионалов. Считаю, что «Авангарду» с тренером повезло. Мы достигли кубка и провели четыре прекрасных года вместе с ним.

– У болельщиков вопрос: что дальше?

– Во-первых, мы должны подвести итоги сезона, разобраться в тех ошибках, которые были совершены. После этого наметить планы на будущее.

В любом случае команда переезжает в Омск, и с учетом этого переезда будем строить новую команду, – сказал председатель совета директоров .