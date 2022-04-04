Леонид Вайсфельд: «Хартли – один из лучших тренеров в истории КХЛ. Не нравилось, что ругался с судьями, но 2 финала Кубка Гагарина за 4 года – сумасшедший результат»

Теги Авангард Леонид Вайсфельд Боб Хартли КХЛ Кубок Гагарина Чемпионат.com Александр Крылов Хоккей

Леонид Вайсфельд назвал Боба Хартли одним из лучших тренеров в истории КХЛ.

– Два финала Кубка Гагарина за четыре года – сумасшедший результат. Считаю Хартли одним из лучших тренеров в истории КХЛ.

Не знаю его личностных качеств, не нравилось, как он с судьями постоянно ругался. Но это очень сильный тренер.

– Какое будущее у «Авангарда» без Хартли?

– Оно зависит от той концепции, которую выберут руководители клуба.

Хотят они пойти за кубком или же развивать молодежь – на этот вопрос может ответить только Александр Крылов, – заявил бывший генеральный менеджер клубов КХЛ.

Хартли вернул «Авангард» на топ-уровень – во всех смыслах. Все четыре сезона он показывал как надо

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