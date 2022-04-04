Боб Хартли: «Мне говорили: «Не вздумай ехать в «Авангард», тебя уволят на предсезонке», но я доверился чутью. Это было прекрасное время»

поделился воспоминаниями о работе в .

Сегодня тренер объявил об уходе из омского клуба.

«После того, как я встретился с и Максимом Сушинским, я попросил неделю на раздумья, и пошли слухи, что я могу возгласить «ястребов». Мне стало поступать огромное количество звонков от игроков североамериканских и русских, они говорили: «Не вздумай ехать в КХЛ, в «Авангард», они сменили 13 тренеров за 10 сезонов, тебя уволят на предсезонке».

Но я доверился своему чутью, Александру Крылову, – и это было прекрасное время, шикарное время. Мои родители всегда мне говорили: не суди по национальности, расе, религии… И за 4 года у меня появилось очень много друзей, я уезжал с полными чемоданами подарков, я благодарен всем, с кем успел поработать.

Вернусь ли я в большой хоккей? Я никогда не уйду на пенсию, я уже говорил. С самого начала моей карьеры хоккей меня захватил. Я как ребенок, который может каждый день ходить в Цирк Никулина, хоккей – моя страсть.

Спасибо моей семье, которая всегда меня поддерживала, не загоняла в рамки, понимала все. У меня много работы здесь, много вопросов, которые надо решить на родине. Что впереди в хоккейном плане – я не знаю, но сейчас самое главное, что я здоров и полон энергии — и сейчас в приоритете моя семья.

Лучший момент в ? Наше меньшинство 3х5 в шестом матче с ЦСКА. Это лучшее меньшинство 3х5, которое я когда-либо видел, идеальное. Я до сих пор чувствую боль, которую испытывал Дамир Шарипзянов, блокируя броски, он настоящий лидер, железный человек. Говорят, что чемпионы остаются вместе навсегда, и это правда, мы стали настоящей семьей», – сказал Хартли.