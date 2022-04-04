Вячеслав Быков: «Хартли – великолепный специалист. Он много чего сделал для нашего хоккея, жаль, что такие тренеры уходят»

назвал тренера великолепным специалистом.

Канадец 4 апреля объявил об уходе с поста главного тренера . Он тренировал омский клуб с 2018 года.

– Единственное, что можно сказать: надо просто уважать его решение, какое бы оно ни было.

Решение принималось человеком взвешенно, уже много повидавшим, много завоевавшим. Те причины, которые озвучены, мне близки. Я с пониманием отношусь к его решению.

– В целом для российского хоккея это потеря или приобретение возможностей для тренерского цеха?

– Здесь можно и так, и так рассуждать. С одной стороны, это приобретение, потому что кто-то все равно займет его место. Свято место пусто не бывает, как говорится.

Но, с другой стороны, это, конечно, великолепный специалист. Всегда жалко, когда такие тренеры уходят. Но здесь ничего не поделаешь.

Он много чего сделал для нашего хоккея, для омского «Авангарда». Поэтому можно его просто поблагодарить, пожелать всего наилучшего.

– Скорее всего, сейчас зарубежных тренеров будет все меньше в . Как это может отразиться на нашей тренерской школе?

– Мы выросли в 70-80-е, на каждом этапе жизни были свои ситуации.

Вспомните, когда не было иностранных тренеров, иностранных игроков в СССР и даже в России, мы все-таки занимали хорошие призовые места, были на лидирующих позициях на мировой арене, наши тренеры славились своей работой, как и игроки. Я не вижу здесь какой-то проблемы.

Просто нужно использовать опыт иностранных специалистов. Ведь они приглашаются не только для того, чтобы добиться успеха, но и в первую очередь для того, чтобы чему-то у них научиться, воспринимать.

Рядом с Хартли работали и наши специалисты, поэтому нужно подчеркнуть и обозначить роль господина . Это прослеживается на очень профессиональном уровне.

Человек, пригласивший Хартли, создал систему, по которой они не только переняли его опыт как организатора и технического специалиста, но и возможность обучения тренеров своей системы. Это как раз очень профессиональный подход, – заявил бывший главный тренер сборной России.

Хартли вернул «Авангард» на топ-уровень – во всех смыслах. Все четыре сезона он показывал как надо