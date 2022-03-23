Виктор Тихонов: «Салават» может победить любого при правильной игре. У «Трактора» звездный и техничный состав, но нам нужно сосредоточиться на себе»

считает, что способен обыграть любого соперника.

Нападающий уфимского клуба прокомментировал поражение от (1:7, 2-2 в серии) в четвертом матче серии Кубка Гагарина.

– Не тот результат, который мы хотели. Не все получалось, совершали много ошибок, а соперник за них наказывал. Счёт в серии 2-2, двигаемся дальше.

– Что стало ключевым моментом в игре?

– Играли «5 на 3». Если бы забили, сравняли бы счет. Кажется, команды задвигались бы по-другому, с иными эмоциями.

– Показалось, что «Салават» вышел на матч с другим настроем.

– Не сказал бы. Пропустили быстрый гол, затем счет стал 0:2. При этом меняется тактика и план на игру.

Мы создавали моменты, но за ошибки нас наказывали. Бывают такие матчи, когда все залетает. Самое главное – не сдаваться.

Отдельно хочу поблагодарить болельщиков, они до конца нас поддерживали. У нас не всё получалось, но поддержку мы чувствовали, и это придавало сил.

– Как быть после таких матчей? Что ваш опыт подсказывает?

– Счет в серии равный, фокусируемся на подготовке к следующей игре. У нас должна быть короткая память.

– Томи Лямся считает, что «Салават» – андердог. Что сами думаете?

– У каждого своя точка зрения.

Я думаю, мы можем победить любого соперника, если будем играть правильно. Да, на бумаге у них более звездный и техничный состав, но нам нужно сосредоточиться на себе, – сказал Тихонов.