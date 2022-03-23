Лямся об 1:7 с «Трактором»: «Ключевой момент – ментальная неготовность «Салавата». Болельщики увидели, почему мы андердоги»

объяснил причины поражения от (1:7) в четвертом матче серии Кубка Гагарина.

Счет в серии стал равным – 2-2. Пятая игра состоится 25 марта в Челябинске.

– Сегодня был совершенно другой хоккейный вечер. С первых минут все пошло не так. Даже не вспомню, когда в последний раз такое случалось.

Но это хоккей, игра. Порой и такое бывает. Но мы все одна команда – выигрываем вместе и проигрываем.

Напомню, что я ранее говорил, что мы в серии андердоги. Сегодня болельщики это увидели. У cоперника множество хороших игроков. Когда мы не выкладываемся на сто процентов, то случается такое.

Но ключевое, что даже если ты можешь проиграть 1:7 – это лишь один матч в серии. Для нас ситуация остается приемлемой, счет в серии 2-2. Мы можем обыграть соперника как дома, так и в гостях

– Что сказала игрокам после такого поражения?

– Короткая память. Мы выигрываем и проигрываем вместе. Ситуация для нас приемлемая.

– Оцените действия . Как вы будете с ним разговаривать после произошедшего?

– Мне нужно еще детально посмотреть видео. Конечно, после этого у нас с Григорием состоится диалог.

– Нет ощущения, что состав «Салавата» немного истощал? Есть ли резерв, чтобы усилиться?

– Матч не задался. Мы были немного не готовы. Но я абсолютно верю и уверен в своей команде. Несмотря на значительные потери, мы продолжаем серию.

– Вы никогда не критикуете игроков. Но что происходит с ?

– Одним из ключевых моментов стал бросок Кадейкина, когда он не смог попасть в ворота.

Это могло поменять ход встречи, а потом «Трактор» получил преимущество. Но мы решили сохранить игровое время Александра. Каждый реагирует на неудачи по-разному.

– Сегодня «Трактор» взломал ваш высокий прессинг. Ожидали этого?

– Думаю, что сегодня ключевой момент – это наша ментальная неготовность.

– Почему «Салават» не был ментально готов к домашнему матчу и при лидерстве в серии?

– Очень хороший вопрос. Если бы я знал ответ, то игра бы такой не получилось.

– Почему заменили на Скрынника?

– Мы решили дать ему отдых. Его вины в пропущенных шайбах нет. Команда не помогла ему, – приводит «Бизнес Online» слова главного тренера .