Лямся об 1:7 с «Трактором»: «Ключевой момент – ментальная неготовность «Салавата». Болельщики увидели, почему мы андердоги»

Теги Салават Юлаев Трактор Григорий Панин КХЛ Кубок Гагарина Александр Шарыченков Александр Кадейкин Томи Лямся Хоккей

Томи Лямся объяснил причины поражения от «Трактора» (1:7) в четвертом матче серии Кубка Гагарина.

Счет в серии стал равным – 2-2. Пятая игра состоится 25 марта в Челябинске.

 – Сегодня был совершенно другой хоккейный вечер. С первых минут все пошло не так. Даже не вспомню, когда в последний раз такое случалось.

Но это хоккей, игра. Порой и такое бывает. Но мы все одна команда – выигрываем вместе и проигрываем.

Напомню, что я ранее говорил, что мы в серии андердоги. Сегодня болельщики это увидели. У cоперника множество хороших игроков. Когда мы не выкладываемся на сто процентов, то случается такое.

Но ключевое, что даже если ты можешь проиграть 1:7 – это лишь один матч в серии. Для нас ситуация остается приемлемой, счет в серии 2-2. Мы можем обыграть соперника как дома, так и в гостях  

– Что сказала игрокам после такого поражения?

– Короткая память. Мы выигрываем и проигрываем вместе. Ситуация для нас приемлемая.  

– Оцените действия Григория Панина. Как вы будете с ним разговаривать после произошедшего?

– Мне нужно еще детально посмотреть видео. Конечно, после этого у нас с Григорием состоится диалог.  

– Нет ощущения, что состав «Салавата» немного истощал? Есть ли резерв, чтобы усилиться?

– Матч не задался. Мы были немного не готовы. Но я абсолютно верю и уверен в своей команде. Несмотря на значительные потери, мы продолжаем серию.  

– Вы никогда не критикуете игроков. Но что происходит с Александром Кадейкиным?

– Одним из ключевых моментов стал бросок Кадейкина, когда он не смог попасть в ворота.

Это могло поменять ход встречи, а потом «Трактор» получил преимущество. Но мы решили сохранить игровое время Александра. Каждый реагирует на неудачи по-разному.  

– Сегодня «Трактор» взломал ваш высокий прессинг. Ожидали этого?

– Думаю, что сегодня ключевой момент – это наша ментальная неготовность.  

– Почему «Салават» не был ментально готов к домашнему матчу и при лидерстве в серии?

– Очень хороший вопрос. Если бы я знал ответ, то игра бы такой не получилось.  

– Почему заменили Александра Шарыченкова на Скрынника?

– Мы решили дать ему отдых. Его вины в пропущенных шайбах нет. Команда не помогла ему, – приводит «Бизнес Online» слова главного тренера «Салавата Юлаева».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные