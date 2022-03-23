Пименов после 1:7 от «Трактора»: «Хотелось бы извиниться перед болельщиками «Салавата». Лучше проиграть 1:7, чем 0:1 в овертайме»

Артем Пименов извинился перед болельщиками после поражения от «Трактора» (1:7) в четвертой игре серии.
– Хотелось бы извиниться перед болельщиками за такую игру. Проспали начало и пропустили гол. Всегда получаешь небольшой нокдаун в такой ситуации.
Потом еще пропустили, вроде вернулись игру, когда забили. Но не смогли забить пять на три. Самоуверенности у нас не было. Каждый проанализирует игру. Главное – держать выше голову.
– Прокомментируйте свою голевую передачу.
– Пошли активно, защитник ошибся, я перехватил шайбу. Дальше Алексей Пустозеров классно поборолся и забил.
– Такое разгромное поражение может пойти на пользу?
– Дай бог, чтобы это пошло на пользу.
Вторую игру проиграли 1:4. Поражение 1:7 – это лучше, чем 0:1 в овертайме. Собрались и сказали, что будем готовиться дальше.
– Вам комфортно играть с молодыми?
– У нас вроде получается. Не стоит что-то менять, ничего катастрофичного не произошло. Лично меня все устраивает
– «Трактор» удивил?
– Нас удаление подвели, соперник хорошо реализует большинство. Мы это знаем. Надо поправить дисциплину, – сказал нападающий «Салавата Юлаева».
Панин просто жестит: вырубил соперника локтем и подрался. После этого у «Салавата» не осталось шансов спасти матч