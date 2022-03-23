Гатиятулин об ударе Панина в голову Седлаку: «Пусть разбирается КХЛ, там квалифицированные люди сидят. Бэйлен берет уроки единоборств, вероятно»

высказался про удар Григория Панина в голову Лукашу Седлаку.

Главный тренер «Трактора» прокомментировал победу над (7:1, 2-2 в серии) в четвертом матче серии Кубка Гагарина.

– Рады победе. В целом у нас день разобрать ошибки. Мы подготовились.

Ребята молодцы, с первых секунд выполняли игровое задание. В конце первого периода получили ненужные удаления. Но выстояли. Это был один из ключевых моментов.

Хорошо провели второй период. Моменты создавали и реализовывали.

– Довольны ли психологией команды?

– Повторюсь, что играли по заданию. Ребята сделали выводы.

– Оцените действия .

– Оценивать не буду. То, что с нашей стороны было возможным, мы сделали. Пусть дальше разбирается лига, там квалифицированные люди сидят. Мы сосредоточены на своей игре.

– Что с Седлаком?

– Пока не могу сказать. Медперсонал занимается. Чуть информации больше потом будет потом.

– вас удивил в драке?

– Он всегда неуступчивым был. С 2017 года он отличался своим характером.

Всегда был злым по-спортивному и мог подраться. Возможно, летом он берет уроки единоборств, – приводит «Бизнес Online» слова главного тренера .

Панин удален до конца матча с «Трактором» за удар Седлаку в голову. Бэйлен заступился за партнера и подрался с капитаном «Салавата»