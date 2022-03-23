Гатиятулин об ударе Панина в голову Седлаку: «Пусть разбирается КХЛ, там квалифицированные люди сидят. Бэйлен берет уроки единоборств, вероятно»

Теги Салават Юлаев Трактор Григорий Панин КХЛ Кубок Гагарина Лукаш Седлак Ник Бэйлен Анвар Гатиятулин Хоккей

Анвар Гатиятулин высказался про удар Григория Панина в голову Лукашу Седлаку.

Главный тренер «Трактора» прокомментировал победу над «Салаватом Юлаевым» (7:1, 2-2 в серии) в четвертом матче серии Кубка Гагарина.

– Рады победе. В целом у нас день разобрать ошибки. Мы подготовились.

Ребята молодцы, с первых секунд выполняли игровое задание. В конце первого периода получили ненужные удаления. Но выстояли. Это был один из ключевых моментов.

Хорошо провели второй период. Моменты создавали и реализовывали.

– Довольны ли психологией команды?

– Повторюсь, что играли по заданию. Ребята сделали выводы.

– Оцените действия Григория Панина.

– Оценивать не буду. То, что с нашей стороны было возможным, мы сделали. Пусть дальше разбирается лига, там квалифицированные люди сидят. Мы сосредоточены на своей игре.

– Что с Седлаком?

– Пока не могу сказать. Медперсонал занимается. Чуть информации больше потом будет потом.

Ник Бэйлен вас удивил в драке?

– Он всегда неуступчивым был. С 2017 года он отличался своим характером.

Всегда был злым по-спортивному и мог подраться. Возможно, летом он берет уроки единоборств, – приводит «Бизнес Online» слова главного тренера «Трактора».

Панин удален до конца матча с «Трактором» за удар Седлаку в голову. Бэйлен заступился за партнера и подрался с капитаном «Салавата»

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