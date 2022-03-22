Алексей Дементьев: «В «Салавате» молодые ребята показывают игру на уровне лидеров. Они смогли заявить о себе в полный рост»

Алексей Дементьев считает, что молодежь «Салавата» играет на уровне лидеров.

В серии второго раунда против «Трактора» уфимцы ведут со счетом 2-1.

– Вас удивляет, что «Салават» без пяти легионеров и травмированного Виктора Антипина обыгрывает «Трактор»?

– Я искренне рад за «Салават», что в отсутствии легионеров команда показывает очень яркую, интересную игру. Из-за необходимости в Уфе стали использовать молодых хоккеистов, давать им игровое время, и они смогли заявить о себе в полный рост. Это подтверждает мои слова, которые я говорил определенное время назад, что иностранцы не смогут показать той игры, которую способны продемонстрировать наши молодые ребята.

Эти игроки вырастут и смогут стать хоккеистами калибра , а легионеры, выступающие здесь, за редким исключением могут поехать туда. Поэтому очень рад за молодых ребят в , что они показывают игру на уровне лидеров.

– Согласны с тем, что как тренер переигрывает ? Или проблемы в другом?

– Я бы не стал проводить такие параллели, серия еще не завершена. На сегодняшний момент могу сказать, что тренер – это одно, а исполнители – другое.

Огромный груз ответственности лежит на игроках «Трактора», поставлены очень серьезные задачи, в клуб влились огромные средства. Вижу старание, работу, самоотдачу, но результат пока не тот. А в дуэли тренеров пока не стал бы отдавать пальму первенства, дождемся окончания серии.

– Игрокам «Салавата» проще, потому что у них такого груза ответственности нет?

– У игроков Уфы есть номинальный «экскьюз» (оправдание) – лидеры-иностранцы уехали. И любой результат уже победа. А «Трактор» выступает практически в оптимальном составе, и от него все ждут только максимального результата. Вот в этом и есть разница, – сказал хоккейный агент.