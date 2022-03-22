Владимир Антипов: «Трактор» – команда с большим потенциалом. Думаю, серия с «Салаватом» затянется до шести-семи матчей»

считает, что серия «Салават» – затянется до шести-семи матчей.

– Перед началом серии вы ставили на победу «Салавата» из-за высокой мотивации игроков после ухода легионеров. Все идет по вашему прогнозу?

– Останусь при своем мнении, но это всего лишь прогноз. «Трактор» – команда с большим потенциалом и легкой прогулки у Уфы не будет. Думаю, что серия затянется до шести-семи матчей.

– Как вы относитесь к мнению, что главный тренер «Салавата Юлаева» полностью переигрывает своего коллегу из «Трактора» ?

– Счет в этом противостоянии только 2-1. Лишь по окончанию серии мы сможем узнать, кто кого переиграл. Впереди еще много матчей, – сказал экс-нападающий и «Трактора».