Игорь Григоренко: «Молодежь «Салавата» раскрылась после отъезда иностранцев. Бегает, забивает»

оценил игру «Салавата Юлаева» в плей-офф .

В серии второго раунда против «Трактора» уфимцы ведут со счетом 2-1.

– Что думаете о возможной победе команды в турнире в этом году?

– Игра покажет. Пока команда играет очень хорошо. Мне очень нравится. Смотрел все матчи, «Салават» показывает хорошую игру.

– Вам игра команды без легионеров нравится больше?

– Если честно, то да. Наши игроки наконец заиграли.

Молодежь бегает, забивает. Так и должно было быть, и с легионерами, и без них. К сожалению, только после отъезда иностранцев они раскрылись.

– Вы сильно расстраиваетесь, что команда последний раз выигрывала 11 лет назад?

– Хотелось бы, чтобы он был чаще, но это игра. Будем надеяться, что в ближайшем будущем он будет здесь, – сказал бывший нападающий .