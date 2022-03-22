считает, что «Салават Юлаев» играет в плей-офф как сборная Финляндии.

В серии второго раунда плей-офф против «Трактора» уфимцы ведут со счетом 2-1.

поменял свою тактику по сравнению с регулярным чемпионатом. Уфа играет примерно как сборная Финляндии на Олимпийских играх – от обороны, ждет контратак.

Насколько я знаю, всегда ведет работу дотошно, кропотливо, всегда старается найти ключи ко взлому обороны соперника. Но пока «Трактор» не может взломать эту плотную, насыщенную защиту «Салавата», растянуть ее. И добавим самоотверженность соперника – уфимцы здорово помогают своему вратарю, ловят шайбу на себя.

Но я считаю, что в этой ситуации шансы соперников 50 на 50. Думаю, глубины состава «Трактору» должно хватить, чтобы и семь матчей отыграть, и переломить серию в свою пользу», – сказал бывший тренер .