Гендиректор «Салавата»: «Победа в Кубке Гагарина будет небольшим чудом. Невозможного нет»

Ринат Баширов считает, что победа в Кубке Гагарина будет небольшим чудом для «Салавата».

В серии второго раунда плей-офф против «Трактора» уфимцы ведут со счетом 2-1.

– Если «Салават» выиграет Кубок Гагарина, устроите праздник?

– Это будет большим успехом. Для нас это будет небольшим чудом. Каждый игрок, сотрудник клуба верит в это чудо. Невозможного нет.

– Где вы были в 2011 году, когда выиграл ?

– Я смотрел матч с трибуны. Я сидел ниже правительственной трибуны. Смотрел на Рустэма Закиевича Хамитова и думал, как же ему повезло, что он только стал руководителем региона, и «Салават» выиграл Кубок Гагарина. Я чувствовал, что это немного незаслуженно.

– А если говорить об эмоциях, что вы делали после этого? Вся Уфа тогда гуляла.

– Я сел в машину и сигналил всю дорогу, приехал в наш тихий двор, где живу, и всех там разбудил. Все меня тогда поддерживали, – сказал генеральный директор «Салавата Юлаева».