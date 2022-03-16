Дeпyтaт Cвищeв об Oвeчкине и Гocдyме: «Решит заняться пoлитикoй – будет принят на ура. Большое счастье общаться с такими спортсменами»

Депутат Дмитрий Свищев высказался о шансах преуспеть в политике.

36-летний нападающий выступает за и сегодня вышел на чистое третье место в списке лучших снайперов в истории .

– Сможет ли Александр после карьеры проявить себя как политик в Госдуме или на одном из постов руководителей отечественного спорта?

– Я не могу судить, чего захочет Александр после завершения карьеры. Я все-таки очень надеюсь, что тот опыт и авторитет, который есть у Овечкина, сыграет свое дело в развитии хоккея России.

Он может помочь миллионам наших мальчишек и девчонок, которые восхищаются талантом. Он может много сделать как для российского, так и для мирового хоккея.

Если он решит заняться бизнесом или политикой, то везде будет принят на ура. У него очень много друзей в России, и эти связи очень помогут в его сфере развития.

– Вы бы поддержали это решение?

– Я тоже часть российского населения. Конечно, был бы рад. Это большое счастье общаться с такими известными спортсменами, как Овечкин. Работать с ним, общаться с ним, дружить с ним – это действительно приятно и интересно, – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

The New York Times: Овечкин думал поставить на аватарку в инстаграме символ мира вместо фото с Путиным, но ему посоветовали этого не делать