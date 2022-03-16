Дeпyтaт Cвищeв об Oвeчкине и Гocдyме: «Решит заняться пoлитикoй – будет принят на ура. Большое счастье общаться с такими спортсменами»

Депутат Дмитрий Свищев высказался о шансах Александра Овечкина преуспеть в политике.
36-летний нападающий выступает за «Вашингтон» и сегодня вышел на чистое третье место в списке лучших снайперов в истории НХЛ.
– Сможет ли Александр после карьеры проявить себя как политик в Госдуме или на одном из постов руководителей отечественного спорта?
– Я не могу судить, чего захочет Александр после завершения карьеры. Я все-таки очень надеюсь, что тот опыт и авторитет, который есть у Овечкина, сыграет свое дело в развитии хоккея России.
Он может помочь миллионам наших мальчишек и девчонок, которые восхищаются талантом. Он может много сделать как для российского, так и для мирового хоккея.
Если он решит заняться бизнесом или политикой, то везде будет принят на ура. У него очень много друзей в России, и эти связи очень помогут в его сфере развития.
– Вы бы поддержали это решение?
– Я тоже часть российского населения. Конечно, был бы рад. Это большое счастье общаться с такими известными спортсменами, как Овечкин. Работать с ним, общаться с ним, дружить с ним – это действительно приятно и интересно, – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.
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