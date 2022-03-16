Депутат Свищев: «Овечкин – феномен глобального масштаба. Это человек мира, гордость нашего народа»

считает феноменом глобального масштаба.

Россиянин забил 767-й гол в НХЛ в матче с «Айлендерс» (4:3 Б) и обошел Яромира Ягра (766) в списке лучших снайперов в истории лиги. Выше идут только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

«Сейчас для Саши сложнейшая ситуация, на него оказывается большое психологическое давление. Но он забивает.

Мы видим, как его поддерживают тренерский штаб, болельщики и товарищи по команде.

Овечкин – феномен глобального масштаба. Это человек мира, гордость нашего народа. Он еще всем покажет и будет первым снайпером за всю историю . Мы на это надеемся», – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.