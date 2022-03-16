Дeпyтaт Cвищeв об Oвeчкине: «Гocнаграды выдаются за результаты на территории Poccии, а он – в aмepикaнской НХЛ. За результаты в сборной мы его обязаны потом отметить»

высказался о возможном представлении к госнаградам.

Россиянин забил 767-й гол в в матче с «Айлендерс» (4:3 Б) и обошел Яромира Ягра (766) в списке лучших снайперов в истории НХЛ. Выше идут только Горди Хоу (801) и Уэйн Гретцки (894).

– Заслужил ли он своими показателями представление к государственным наградам? Было ли такое обсуждение со стороны комитета Госдумы по физкультуре и спорту или, может быть, поступали в адрес комитета обращения граждан?

– У него уже великий успех, но государственные награды выдаются за результаты на территории России и участие в российских чемпионатах, а также за национальную команду.

Да, он великий, но играет в американской системе НХЛ. Вот там, в США, я думаю, его могут представить и к денежным призам, и к государственным наградам, потому что он приносит хоккею славу. А за те результаты, которые он показывает, играя за сборную России, я считаю, мы его обязаны потом отметить, – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

Овечкин – лучший европейский снайпер в истории НХЛ! Обошел Ягра – чех поздравил его, но пригрозил вернуться