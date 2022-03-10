The New York Times: Овечкин думал поставить на аватарку в инстаграме символ мира вместо фото с Путиным, но ему посоветовали этого не делать

Александр Овечкин планировал заменить фотографию с Владимиром Путиным в профиле инстаграма.
В настоящий момент на странице нападающего «Вашингтона» используется совместный снимок с президентом РФ.
Однако, по информации The New York Times, после пресс-конференции, состоявшейся 25 февраля, планировалось вместо него поставить изображение с символом мира.
Хоккеисту посоветовали оставить текущую картинку. Источник отмечает, что в России сейчас находятся жена, двое детей и родители игрока.
В 2017 году Овечкин создал общественное движение Putin Team по поддержке президента России.