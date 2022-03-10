The New York Times: Овечкин думал поставить на аватарку в инстаграме символ мира вместо фото с Путиным, но ему посоветовали этого не делать

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Владимир Путин Политика соцсети Хоккей

Александр Овечкин планировал заменить фотографию с Владимиром Путиным в профиле инстаграма.

В настоящий момент на странице нападающего «Вашингтона» используется совместный снимок с президентом РФ.

Однако, по информации The New York Times, после пресс-конференции, состоявшейся 25 февраля, планировалось вместо него поставить изображение с символом мира.

Хоккеисту посоветовали оставить текущую картинку. Источник отмечает, что в России сейчас находятся жена, двое детей и родители игрока.

В 2017 году Овечкин создал общественное движение Putin Team по поддержке президента России.

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