Депутат Свищев: «Овечкин получает письма с угрозами. Диаспоры в Америке подговаривают, его пытаются запугать»

заявил, что Александр Овечкин получает письма с угрозами.

Россиянин забил 767-й гол в НХЛ в матче с «Айлендерс» (4:3 Б) и обошел Яромира Ягра (766) в списке лучших снайперов в истории лиги. Выше идут только Горди Хоу (801) и (894).

– Овечкин – красавец, он гордость не только российского народа, но и всего мира. Если не случится ничего непредсказуемого, он побьет рекорд Гретцки и выйдет на чистое первое место.

Но хочется сказать, что Овечкину сейчас очень непросто. Мы знаем, какое давление оказывается на него, он получает письма с угрозами. Есть определенные силы, все мы понимаем, какие, которые пытаются его запугать, диаспоры в Америке подговаривают.

Но в , в тренерском штабе и в команде ему оказывают поддержку. Это говорит об уважении и авторитете Овечкина, его любят и ценят.

Я сам общался с Овечкиным и вижу, как к нему относятся все люди вокруг. Он очень позитивный человек, много сделал и сейчас делает для нашей страны. То, что Овечкин показывает свои феноменальные результаты, это огромное дело для России. Такие люди, как он, являются послами мира.

– Так что НХЛ не сможет отказаться от Овечкина?

– Как можно отказаться от Овечкина, от легенды? Американцы – они прагматичные ребята. Если им выгодно, они будут работать даже с чертом. Если он приносит деньги и результат, то с ним будут работать однозначно.

Самое главное, чтобы не было провокаций, чтобы он выдержал сумасшедшее давление, которое оказывается на все российское, в том числе на наших хоккеистов за океаном. Овечкину очень сложно, но он настоящий боец, – сказал председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту.

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