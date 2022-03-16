Овечкин забил 767-й гол в НХЛ и вышел на 3-е место, обогнав Ягра. До Хоу – 34 шайбы

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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в матче с «Айлендерс» (4:3 Б) и был признан первой звездой.

Россиянин забил 767-й гол в чемпионатах НХЛ и вышел на чистое 3-е место среди лучших снайперов в истории лиги, обогнав Яромира Ягра, на счету которого 766 шайб.

Второе место у Горди Хоу (801 гол), рекордсмен – Уэйн Гретцки (894).

В 59 матчах текущего сезона Овечкин набрал 72 (37+35) очка.

Сегодня за 17:40 у нападающего 7 бросков, 6 хитов, 2 минуты штрафа, полезность – «0».

В послематчевой серии буллитов бросок Овечкина парировал вратарь «Айлендерс» Семен Варламов.

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