Сафин о «Салавате»: «Испытываю положительные эмоции от игры молодежи. Парни поняли, что это их шанс, вцепились в него зубами»

считает, что победит «Сибирь» (3-1) в серии плей-офф.

«Думаю, что в четверг серия «Салавата Юлаева» и закончится. Как я и говорил, «сухого» счета в противостоянии не получилось, но оно все равно закончится в пользу Уфы.

Что меня наталкивает на такие мысли? Четвертая игра серии, состоявшаяся в Новосибирске. Если честно, команда не впечатлила. Да, возможно, ее подвело пятиминутное удаление Шарова в третьем периоде, но давайте объективно – хозяева к середине матча горели 0:3 и только после этого бросились догонять. И если «Салават» добьется такого же преимущества в следующей игре, а думать так есть все основания, то уже не разбазарит его так легко.

Кто больше всего впечатляет в составе «Салавата»? Знаете, больше всего положительных эмоций испытываю не от игры тех ребят, которые волею судьбы вынуждены были выйти на ведущие роли после отъезда легионеров, а от игры уфимской молодежи, четвертого звена. Они просто молодцы! Играют по-взрослому! И это здорово!

Чувствуется, что парни поняли, что это их шанс, и вцепились в него зубами. И это правильно, ведь неизвестно, что будет в следующем сезоне», - сказал бывший тренер «Салавата Юлаева».