Шаров о матч-штрафе за удар Панина: «Хоккей – мужская игра. Постараемся это доказать в следующих матчах»

Теги Салават Юлаев Сибирь Григорий Панин КХЛ Кубок Гагарина Александр Шаров Чемпионат.com Хоккей

Александр Шаров высказался о своем удалении до конца матча с «Салаватом». 

Форвард «Сибири» получил штраф до конца игры в ходе четвертого матча серии первого раунда Кубка Гагарина. 

В третьем периоде Шаров ударил плечом в голову Григорию Панину. 

«Как смотрел остаток встречи? Вначале злой был. Посмотрел повтор, из-за этого, наверное, еще сильнее разозлился. Но все равно верил. Когда уже в пустые забили – опустошение.

Момент с Паниным? Все как обычно: бросил кто-то из наших шайбу, она отскочила на пятак, Панин владел шайбой, потом выбросил. Прошло две секунды максимум. Я думал как обычно сыграть в силовую.

Болельщики скандировали Панину «симулянт»? Считаю, что хоккей – мужская игра, и мы постараемся это доказать в следующих матчах», – сказал Шаров. 

«Салават» одержал победу со счетом 6:3 и ведет в серии 3-1. 

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