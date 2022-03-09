Шаров о матч-штрафе за удар Панина: «Хоккей – мужская игра. Постараемся это доказать в следующих матчах»

высказался о своем удалении до конца матча с «Салаватом».

Форвард получил штраф до конца игры в ходе четвертого матча серии первого раунда Кубка Гагарина.

В третьем периоде Шаров ударил плечом в голову Григорию Панину.

«Как смотрел остаток встречи? Вначале злой был. Посмотрел повтор, из-за этого, наверное, еще сильнее разозлился. Но все равно верил. Когда уже в пустые забили – опустошение.

Момент с Паниным? Все как обычно: бросил кто-то из наших шайбу, она отскочила на пятак, Панин владел шайбой, потом выбросил. Прошло две секунды максимум. Я думал как обычно сыграть в силовую.

Болельщики скандировали Панину «симулянт»? Считаю, что хоккей – мужская игра, и мы постараемся это доказать в следующих матчах», – сказал Шаров.

одержал победу со счетом 6:3 и ведет в серии 3-1.