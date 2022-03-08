Кадейкин о молодежи «Салавата»: «Они любому опытному фору дадут. Никто не говорит: ты должен лучше играть, а ты вот так»

рассказал о победе над «Сибирью» (6:3) в четвертом матче серии.

– Хорошо начали, быстрое движение. Дальше старались просто играть по счету, сыграли неплохо в большинстве. Все хорошо сложилось.

– Откуда берутся эти эмоции и скорости? «Салават» не играет ведь так всю серию.

– Ленимся, если говорить по-простому. Надо включить скорость сразу.

Это как утром встать. Можно проснуться и в развалочку начать или сразу начать делать дела. Прошлую игру ждали и в итоге дождались – поражение 1:2. Сегодня решили включиться на полную.

– Как вам удалось изменить игру в большинстве за один день?

– Понятно, что мы не дурака валяем между играми. Тренеры нас готовят. Но так легко эта передача не пройдет.

должен был сюда приехать, не стоять на месте. Многое определяет скорость. И без элемента импровизации никуда.

– Вы чувствуете, что сейчас становитесь главным лидером команды и должны вести молодых парней за собой?

– Это понятно, очевидная вещь. Но стараемся не забивать себе голову. Надо фокусироваться на сути игры.

Смотрим, где надо включаться, где недорабатываем. Никто не сидит и не говорит кому-то: ты должен лучше играть, а ты вот так. Мы спокойно разговариваем.

Молодые ребята вокруг нас? Да они любому опытному фору дадут, – сказал нападающий .