Форвард «Сибири» Шаров оштрафован за удар Панину в голову

Александр Шаров оштрафован за удар в голову Григорию Панину.

Соответствующее решение вынес спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ.

«На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Сибири» Александра Шарова по п.1.1.2. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Блокировка), подвергнуть денежному штрафу», – говорится на сайте КХЛ.

Напомним форвард «Сибири» Шаров был удален до конца матча с «Салаватом Юлаевым». Хоккеист получил штраф до конца игры в ходе четвертого матча серии Кубка Гагарина. В третьем периоде Шаров ударил плечом в голову Панину.

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