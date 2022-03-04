Петров о 2:5 с «Авангардом»: «Все объяснили, все рассказали, не знаю, почему так получается. Без шансов было в третьем периоде»

заявил, что не дал шансов в третьем периоде второго матча серии.

Казанский клуб проиграл игру со счетом 2:5 и уступает 0-2 в серии.

– Допустили ошибки, которые нельзя делать в плей-офф. В принципе, как и в прошлом году получается, хотя сегодня было по-другому.

Нам все объяснили, все рассказали, как и что делать. Не знаю, почему так получается.

Наше звено четыре шайбы пропустило – две в равных составах, две в большинстве. Это никуда не годится, надо переосмыслить свою игру.

Мы досконально разобрали соперника, много раз играли друг против друга. Но в плей-офф все чуть-чуть по-другому. Переосмыслим свою игру, отдохнем денек, и надо решать этот вопрос с 0:2.

– Почему команда бросила играть в третьем периоде? Две шайбы все-таки отыгрываются.

– У каждого свое мнение, не сказать, что мы бросили играть. Мы пытались, но у нас все из рук валилось. Это разные вещи.

Может быть, мы неправильно сгоряча пытались делать какие-то не те движения, шайба не задерживалась, вылетала. Мы просто не могли ничего сделать. В третьем периоде было без шансов, так сегодня сложилось.

Ребята старались, но ошибки плачевно сказываются на результате. В регулярном сезоне у нас не было столько ошибок, и два пропущенных гола в большинстве – даже не знаю, как объяснить.

Так нельзя делать, нужно было исправлять положение. Но в команде безразличных нет. Все все прекрасно понимают, просто нужно чуть-чуть подумать и сделать правильные выводы.

– В команде много опытных игроков, но нет ли волнения из-за того, что не получается забить?

– Может быть, у кого-то есть волнение.

Но дело-то не в этом, когда такая ситуация, когда ищешь моменты, а потом такие голы пропускаешь, в итоге бьешься в стену. Они выкидывают шайбу и выкидывают, вроде стараешься, начинаешь рисковать, а толку нет.

Это не волнение. Просто напротив нас тоже серьезная команда – надо отдать должное, обороняются они прилично. Хотя защищаться полегче, чем создавать, – заявил нападающий «Ак Барса».

«Авангард» авторитетно забрал еще один матч в Казани. В третьем периоде «Ак Барс» был просто нулевым