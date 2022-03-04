Петров о 2:5 с «Авангардом»: «Все объяснили, все рассказали, не знаю, почему так получается. Без шансов было в третьем периоде»

Кирилл Петров заявил, что «Авангард» не дал шансов «Ак Барсу» в третьем периоде второго матча серии.
Казанский клуб проиграл игру со счетом 2:5 и уступает 0-2 в серии.
– Допустили ошибки, которые нельзя делать в плей-офф. В принципе, как и в прошлом году получается, хотя сегодня было по-другому.
Нам все объяснили, все рассказали, как и что делать. Не знаю, почему так получается.
Наше звено четыре шайбы пропустило – две в равных составах, две в большинстве. Это никуда не годится, надо переосмыслить свою игру.
Мы досконально разобрали соперника, много раз играли друг против друга. Но в плей-офф все чуть-чуть по-другому. Переосмыслим свою игру, отдохнем денек, и надо решать этот вопрос с 0:2.
– Почему команда бросила играть в третьем периоде? Две шайбы все-таки отыгрываются.
– У каждого свое мнение, не сказать, что мы бросили играть. Мы пытались, но у нас все из рук валилось. Это разные вещи.
Может быть, мы неправильно сгоряча пытались делать какие-то не те движения, шайба не задерживалась, вылетала. Мы просто не могли ничего сделать. В третьем периоде было без шансов, так сегодня сложилось.
Ребята старались, но ошибки плачевно сказываются на результате. В регулярном сезоне у нас не было столько ошибок, и два пропущенных гола в большинстве – даже не знаю, как объяснить.
Так нельзя делать, нужно было исправлять положение. Но в команде безразличных нет. Все все прекрасно понимают, просто нужно чуть-чуть подумать и сделать правильные выводы.
– В команде много опытных игроков, но нет ли волнения из-за того, что не получается забить?
– Может быть, у кого-то есть волнение.
Но дело-то не в этом, когда такая ситуация, когда ищешь моменты, а потом такие голы пропускаешь, в итоге бьешься в стену. Они выкидывают шайбу и выкидывают, вроде стараешься, начинаешь рисковать, а толку нет.
Это не волнение. Просто напротив нас тоже серьезная команда – надо отдать должное, обороняются они прилично. Хотя защищаться полегче, чем создавать, – заявил нападающий «Ак Барса».
«Авангард» авторитетно забрал еще один матч в Казани. В третьем периоде «Ак Барс» был просто нулевым