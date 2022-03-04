«Авангард» при Хартли выиграл 8 из 8 матчей у «Ак Барса» в Казани в плей-офф

Боб Хартли выиграл у «Ак Барса» в Казани все восемь матчей в рамках Кубка Гагарина.
«Авангард» под руководством канадского специалиста одержал победу во втором матче (5:2) и ведет у «Ак Барса» в серии со счетом 2-0.
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли выиграл 8 из 8 последних матчей Кубка Гагарина в Казани.
Серия началась в сезоне-2018/19, когда омский клуб с Хартли выиграли две игры в Казани, после чего серия завершилась поражение «Ак Барса» 0-4.
В прошлом сезоне Хартли с «Авангардом» выиграл все четыре игры в Казани в финале Восточной конференции.
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