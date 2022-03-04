Квартальнов о 2:5 с «Авангардом»: «В «Ак Барсе» не нашлось лидера, который предопределит игру»

Теги Ак Барс Авангард Данис Зарипов Дмитрий Квартальнов Эрик Фер КХЛ Кубок Гагарина Александр Бурмистров Хоккей

Дмитрий Квартальнов рассказал о причинах поражения от «Авангарда» во втором матче серии Кубка Гагарина.

Казанский клуб уступил 2:5 и отправляется в Балашиху при счете 0-2 в серии.

– Быстрый гол. Отыгрались, в плей-офф два гола в меньшинстве... Знаете, не просто глоток воздуха, а команду заводит. 

Мобилизует, что не было шанса даже в третьем периоде. Эти два ключевых гола, я считаю. Проиграли из-за этого игру. Будем стараться исправиться.

– Почему в третьем периоде не побежали вперед, когда было нужно сравнивать счет?

– Не получилось. Не нашлось лидера, который предопределит игру. «Авангард» был заряженный, но не переломили. Не смогли. 

– Есть опасения, что ваши игроки так грубо ошибаются?

– Опытные игроки ошибаются. Они умеют себя контролировать, и надо забыть эту игру.

– Не кажется, что легионеры сейчас думают не об игре, а о политике? 

– Я думаю, нет. У «Авангарда» игроки не думают ни о чем? Я не хочу никакой причины искать. 

Подарили им два гола. «Авангард» преобразовался, и мы сделали шаг назад. Должное «Авангарду». 

– Почему не сыграл Данис Зарипов?

– Дали ему отдохнуть. Он не устал. Это тренерское решение. Он возрастной хоккеист. Мы приняли такое решение. 

– Что с Александром Бурмистровым? Почему не играет?

– Это тренерское решение. Он сыграет в следующей игре. 

– Эрик Фер не появлялся на площадке после полученного повреждения. Насколько оно серьезное? 

– Пока не видел его, – заявил главный тренер «Ак Барса».

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