Квартальнов о 2:5 с «Авангардом»: «В «Ак Барсе» не нашлось лидера, который предопределит игру»

рассказал о причинах поражения от во втором матче серии Кубка Гагарина.

Казанский клуб уступил 2:5 и отправляется в Балашиху при счете 0-2 в серии.

– Быстрый гол. Отыгрались, в плей-офф два гола в меньшинстве... Знаете, не просто глоток воздуха, а команду заводит.

Мобилизует, что не было шанса даже в третьем периоде. Эти два ключевых гола, я считаю. Проиграли из-за этого игру. Будем стараться исправиться.

– Почему в третьем периоде не побежали вперед, когда было нужно сравнивать счет?

– Не получилось. Не нашлось лидера, который предопределит игру. «Авангард» был заряженный, но не переломили. Не смогли.

– Есть опасения, что ваши игроки так грубо ошибаются?

– Опытные игроки ошибаются. Они умеют себя контролировать, и надо забыть эту игру.

– Не кажется, что легионеры сейчас думают не об игре, а о политике?

– Я думаю, нет. У «Авангарда» игроки не думают ни о чем? Я не хочу никакой причины искать.

Подарили им два гола. «Авангард» преобразовался, и мы сделали шаг назад. Должное «Авангарду».

– Почему не сыграл ?

– Дали ему отдохнуть. Он не устал. Это тренерское решение. Он возрастной хоккеист. Мы приняли такое решение.

– Что с ? Почему не играет?

– Это тренерское решение. Он сыграет в следующей игре.

– Эрик Фер не появлялся на площадке после полученного повреждения. Насколько оно серьезное?

– Пока не видел его, – заявил главный тренер .