Хартли о 5:2 с «Ак Барсом»: «Лучший матч за мои четыре года в «Авангарде». Самоотдача и отверженная игра – горжусь ребятами»

назвал победу 5:2 над лучшим матчем под его руководством.

– Это был лучший матч нашей команды за все мои четыре года в «Авангарде». Настоящая самоотдача и отверженная игра.

Мы здорово реализовали свои моменты в меньшинстве – это были ключевые моменты матча.

В третьем периоде мы здорово сыграли по счету. Мы шли на ворота, блокировали броски – я горжусь нашими ребятами.

– Появилась информация, что финны и уедут домой после этого матча. Что вы знаете об этом?

– Настроение у ребят невероятное, а все вопросы про политику нужно адресовать другим людям, а не тренеру.

– Два гола в меньшинстве – это очень редкое явление. Как вашей команде это удалось?

– Это часть философии нашей игры. Мы всегда стараемся показывать скоростную игру.

Дважды мы поймали соперника на контратаках. Мы и в прошлом году забивали ЦСКА в финале Кубка Гагарина в меньшинстве.

У нас не должно быть страха, и мы всегда должны играть активно. Это наша философия.

– У вас 8 из 8 побед в Казани в матчах плей-офф. Можно сказать, что уже по-хозяйски играете здесь?

– Все складывается невероятно, но нам нужны еще две победы. Праздновать пока рано, – заявил главный тренер омского клуба.