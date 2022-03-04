Хартли о 5:2 с «Ак Барсом»: «Лучший матч за мои четыре года в «Авангарде». Самоотдача и отверженная игра – горжусь ребятами»

Боб Хартли назвал победу 5:2 над «Ак Барсом» лучшим матчем «Авангарда» под его руководством.
– Это был лучший матч нашей команды за все мои четыре года в «Авангарде». Настоящая самоотдача и отверженная игра.
Мы здорово реализовали свои моменты в меньшинстве – это были ключевые моменты матча.
В третьем периоде мы здорово сыграли по счету. Мы шли на ворота, блокировали броски – я горжусь нашими ребятами.
– Появилась информация, что финны Оливер Каски и Вилле Покка уедут домой после этого матча. Что вы знаете об этом?
– Настроение у ребят невероятное, а все вопросы про политику нужно адресовать другим людям, а не тренеру.
– Два гола в меньшинстве – это очень редкое явление. Как вашей команде это удалось?
– Это часть философии нашей игры. Мы всегда стараемся показывать скоростную игру.
Дважды мы поймали соперника на контратаках. Мы и в прошлом году забивали ЦСКА в финале Кубка Гагарина в меньшинстве.
У нас не должно быть страха, и мы всегда должны играть активно. Это наша философия.
– У вас 8 из 8 побед в Казани в матчах плей-офф. Можно сказать, что уже по-хозяйски играете здесь?
– Все складывается невероятно, но нам нужны еще две победы. Праздновать пока рано, – заявил главный тренер омского клуба.