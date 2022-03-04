11 игр подряд «Ак Барса» и «Авангарда» в плей-офф завершились выездными победами

11 игр подряд между «Ак Барсом» и в плей-офф завершились выездными победами.

Команда тренера вновь одержала выездную победу над казанцами – теперь со счетом 5:2. В первой игре омичи были сильнее со счетом 2:1 в овертайме.

Таким образом, в кубковых играх между этими соперниками победа осталась вновь за командой, игравшей на выезде.

«Ак Барс» и «Авангард» в прошлом сезоне играли в финале Восточной конференции – все семь матчей завершились победами выездной команды.

Более того, в сезоне-2018/19 «Авангард» выиграл две выездные игры у в первом раунде плей-офф, в результате «ястребы» завершили серию со счетом 4-0.

Третий матч серии состоится 6 марта в Балашихе.