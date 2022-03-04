Сятери и Йокипакка покинули расположение «Сибири»

Харри Сятери и Юрки Йокипакка покинули расположение «Сибири».

Они не примут участия в оставшихся играх плей-офф, сообщается в инстаграме клуба КХЛ.

В нынешнем сезоне вратарь Харри Сятери провел 38 игр в регулярном чемпионате, отражая в среднем 92,6% бросков при коэффициенте надежности 2,02. В плей-офф он сыграл 1 матч и отразил 93,3% бросков.

Защитник Юрки Йокипакка отметился 14 (3+11) баллами в 31 матче.

Сегодня «Сибирь» проведет второй матч в серии первого раунда Кубка Гагарина против «Салавата Юлаева» (0-1).

Ранее стало известно, что все легионеры «Салавата» покинули клуб.