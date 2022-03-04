Вайсфельд об отъезде легионеров: «Трагедии никакой нет. Это палка о двух концах. Наши ребята получат больше возможностей играть»

Леонид Вайсфельд не видит трагедии в отъезде легионеров их КХЛ.

– Уезжать-то они уезжают, но, очевидно, не по своей воле. Их ставят в такие условия национальные федерации или еще кто-то, уж не знаю, кто именно. Думаю, они бы с удовольствием доиграли бы до конца плей-офф. Те же финны, будь они такими идейными, уехали бы сразу, но они же играли до последнего.

– Как повлияет их отъезд на команды, выступающие в плей-офф?

– У любого явления есть и отрицательные, и положительные стороны. Возможно, на какое-то время упадет уровень хоккея. С другой стороны, наши ребята получат больше возможностей играть. Это палка о двух концах. По крайней мере, трагедии никакой здесь нет.

– КХЛ может какие-то санкции устроить легионерам за досрочный отъезд?

– В теории, они могут, но я думаю, что никто связываться с санкциями не будет, смысла нет. По идее две трети от оставшейся суммы игрок должен заплатить, если контракт расторгнут по его инициативе.

Но давайте возьмем того же Хартикайнена. С 2013 года он играет в Уфе, его все любят, к нему нет никаких претензий. Если человека поставили в такие условия, что к нему санкции применять? С практической точки зрения вряд ли кто-то будет делать подобное, все ситуацию понимают.

– Пока на месте остаются шведы и канадцы. На них могут надавить так же, как и на финнов?

– Но тот же говорит, что и финны у них остаются. Знаете, мы не можем повлиять на эту ситуацию. Если национальная федерация скажет, что дисквалифицирует хоккеистов, которые остаются в КХЛ, что мы со своей стороны можем сделать? Каждый легионер для себя будет принимать решение, а мы с позиции наблюдателей будем следить со стороны, – сказал бывший генеральный менеджер клубов .

Ранее стало известно, что все легионеры ушли из клуба. Расположение покинули Харри Сятери и Юрки Йокипакка. Голкипер Юхо Олкинуора расторг контракт с «Металлургом». Лукас Валльмарк и Йоаким Нордстрем покинули .