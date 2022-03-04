Легионеры «Динамо» продолжат выступать в плей-офф КХЛ. Они согласились остаться в команде

Все легионеры «Динамо» продолжат выступать в плей-офф .

Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на пресс-службу клуба.

Отмечается, что иностранные специалисты в штабе также продолжат работу на матчах Кубка Гагарина.

За «Динамо» выступают канадцы и Эрик О’Делл, а также шведы Антон Ведин, Оскар Линдберг и .

Кроме того, в штаб команды входят тренер вратарей Магнус Веннстрем и тренер по физической подготовке Ларс-Йоран Альквист.

В «Динамо» сообщили, что все иностранцы продолжают свою работу в расположении клуба. Их семьи находятся в Москве, поэтому легионеры были обеспокоены в связи с их безопасностью. После того, как в руководстве «Динамо» гарантировали безопасность хоккеистов и их родных, все они согласились остаться и выступать за команду.

Сегодня «Динамо» проведет второй матч в серии первого раунда Кубка Гагарина против «Северстали» (0-1).

Ранее стало известно, что все легионеры «Салавата» ушли из клуба. Расположение «Сибири» покинули Харри Сятери и Юрки Йокипакка. Голкипер Юхо Олкинуора расторг контракт с «Металлургом».