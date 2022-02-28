Глава Башкортостана Радий Хабиров пожелал удачи в розыгрыше Кубка Гагарина.

Каждый год перед началом плей-офф, самого ответственного для вас периода, мы проводим такую встречу, которая уже стала доброй традицией.

Вы подошли к этому этапу с очень неплохими результатами – третье место по итогам регулярки. Соперник у вас непростой – .

Но думаю, что все у вас должно получиться. Этих игр ждут болельщики, зрители, все наши семьи.

Будем за вас болеть! Тем более этот сезон для вас особый – «Салавату Юлаеву» исполняется 60 лет», – заявил Хабиров.