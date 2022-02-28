Глава Башкирии о плей-офф КХЛ: «Игр ждут все наши семьи, болельщики, зрители. Этот сезон особый – «Салавату» исполняется 60 лет»

Теги Салават Юлаев Сибирь КХЛ Кубок Гагарина Радий Хабиров Хоккей

Глава Башкортостана Радий Хабиров пожелал удачи «Салавату Юлаеву» в розыгрыше Кубка Гагарина.

Каждый год перед началом плей-офф, самого ответственного для вас периода, мы проводим такую встречу, которая уже стала доброй традицией.

Вы подошли к этому этапу с очень неплохими результатами – третье место по итогам регулярки. Соперник у вас непростой – «Сибирь».

Но думаю, что все у вас должно получиться. Этих игр ждут болельщики, зрители, все наши семьи.

Будем за вас болеть! Тем более этот сезон для вас особый – «Салавату Юлаеву» исполняется 60 лет», – заявил Хабиров.

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