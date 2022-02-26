Кадейкин о «Сибири»: «Очевидно, что будут играть от обороны. «Салавату» нельзя играть авантюрно, где-то надо будет потерпеть»

поделился ожиданиями от встречи с «Сибирью» в плей-офф .

– С возвращением в Уфу! Как настроение?

– Все хорошо! Рад вернуться и начать тренироваться с командой. Уже успели сыграть матч.

– Как раз об игре в Минске. Великолепное начало встречи: первая же смена – и заброшенная шайба. Насколько соскучились по настоящей игре?

– Конечно! Полтора месяца не играл, желание и эмоции были.

Да и перед плей-офф надо было выйти и сыграть, чтобы почувствовать игровой тонус и ритм. Для практики было очень полезно.

– Сложно ли было найти игровой ритм?

– Первые смены немного не понимал, куда бежать, слегка потерял чувство дистанции и тактическую мысль.

В общем-то для этого и приехал, чтобы ближе ко второму и третьему периоду найти себя на площадке.

– Что скажете о ? Все отмечают, что соперник играет от обороны и на контратаках. Как охарактеризуете противника?

– Все правильно. Очевидно, что соперник будет играть от обороны. При этом команда очень вязкая, любит силовую борьбу и везде навязывает стыки.

Очень важно будет выигрывать углы и пятаки. Нам нельзя будет играть авантюрно, где-то надо будет потерпеть, – сказал нападающий .