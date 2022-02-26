Николай Цулыгин: «Салават» выиграл все контрольные игры – это добавляет позитивных эмоций. Отработали моменты, которые пригодятся в серии с «Сибирью»

рассказал о подготовке «Салавата Юлаева» к плей-офф .

– Начнем с подведения итогов контрольных матчей. Как их оцените?

– Самое главное – эти матчи показали, что ребята могут биться! Парни хорошо двигались, это очень важно, поскольку не было первого звена.

Одержали победы во всех играх – это тоже добавляет позитивных эмоций. Плюс отработали те моменты, которые нам пригодятся в серии с «Сибирью».

– Насколько команда близка к нормальному физическому состоянию сейчас?

– Эти игры помогли вернуться в боевой режим, которого не хватало из-за паузы. Сейчас все хорошо.

– Не так много времени до старта плей-офф. Какой сейчас тренировочный план у команды? Будете ли снижать нагрузки?

– Нет. Мы работаем весь сезон по плану вне зависимости от того, есть игры или нет.

У нас постоянно есть зал, разминки перед ледовой тренировкой и заминки после – все в комплексе. Будем так же продолжать.

– К команде присоединились олимпийцы. Что скажете об этом?

– Только положительные эмоции. Вся команда собралась вместе. Плюс финны выиграли Олимпиаду.

Наши парни из российской сборной, к сожалению, не сыграли, но они были с командой, были внутри. Думаю, нам это поможет в плей-офф, потому что борьба будет как на Играх, и этот опыт пойдет в копилочку.

– Насколько довольны состоянием Александра Кадейкина и Шакира Мухамадуллина, которые сыграли контрольный матч против минского «Динамо»?

– Долгая пауза, ребята не играли, только тренировались.

Оценивать будем после первых игр плей-офф. Там будет видно, насколько они набрали кондиции и вошли в игровой ритм, – сказал тренер .