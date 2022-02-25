«Салават» выложил промо к серии с «Сибирью» в стиле сериала «Южный Парк»: «Однажды башкиры решили завоевать Кубок»

«Салават Юлаев» опубликовал промо-ролик к серии плей-офф КХЛ с «Сибирью».

Команды сыграют в первом раунде розыгрыша Кубка Гагарина.

В анимационном ролике в стиле «Южного Парка» рассказывается «Легенда о походе за Кубком».

«Однажды башкиры решили завоевать Кубок. Бросили они клич, что собирают грозное войско под свой зеленый флаг.

И встали под этот флаг и русские, и финны, и принц датский, и башкиры. И когда все собрались, капитан войска поднял над головой флаг и крикнул: «На Сибирь!» – говорится в ролике.

«Южный Парк» – мультипликационный сериал, который высмеивает недостатки американской культуры и текущие мировые события.