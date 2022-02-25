Прошкин о плей-офф: «Финские игроки «Салавата» выжаты, как лимоны. В каком состоянии они вернулись в Уфу? Большой вопрос»

считает, что «Салават Юлаев» выиграет серию плей-офф против «Сибири».

«Серия и вроде бы более предсказуемая на Востоке, чем, к примеру, Казани против Омска. Но тут есть факторы, которые могут сыграть свою роль. И самый главный – это то, что финские хоккеисты уфимцев выиграли , как бы это парадоксально ни звучало.

Вроде бы они в отличие от многих в тонусе, но при этом сколько сил и эмоций потеряли. Они же выжаты, как лимоны. Плюс, все эти празднования, перелеты… В каком состоянии они вернулись в Уфу? Большой вопрос.

Да и акклиматизацию никто не отменял, отсутствие тренировочного процесса на протяжении нескольких дней. Все равно это скажется в каком-то виде.

При всем вышесказанном, думаю, что «Салават» не просто фаворит серии, а выиграет ее. Мне кажется, шансы где-то 60 на 40», – сказал двукратный чемпион мира.