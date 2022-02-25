Амиров – игрокам «Торонто»: «Большое спасибо за поддержку. С нетерпением жду встречи с вами»

Родион Амиров поблагодарил игроков «Торонто» за поддержку.

«Ребята, большое спасибо за вашу поддержку.

С нетерпением жду скорой встречи с вами», – сказал Амиров.

У 20-летнего хоккеиста была обнаружена опухоль головного мозга. 28 января ему был поставлен официальный диагноз. Он лечится в Германии и намерен вернуться в профессиональный хоккей.

«Лифс» выбрали Амирова на драфте НХЛ-2020 в первом раунде под 15-м общим номером.

Игроки «Торонто» записали видео в поддержку Амирова

У 20-летнего игрока «Салавата» и «Торонто» нашли опухоль мозга. Он проходит химиотерапию, тренируется и верит, что вернется