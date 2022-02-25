Мартемьянов о серии с «Салаватом»: «Мы тоже не подарок. Будем биться до последнего, не собираемся отсиживаться в обороне»

рассказал о подготовке «Сибири» к плей-офф .

– Как выстраивалась подготовка в Олимпийскую паузу?

– После приезда домой у нас были поддерживающие тренировки: и зал, и лед были каждый день. Потом дали отдохнуть недельку, все-таки чемпионат был напряженным. После этого снова работать начали в таком же режиме, но уже более акцентированно, на отработку тех элементов, которые будут нужны.

У нас был план, пришлось вносить коррективы. Мы не знали, продолжится ли вообще чемпионат: будет плей-офф или нет. Пока ждали – тренировались, коррективы внесли. И в принципе готовы были входить через товарищеские матчи. Но хотелось бы еще одну игру сыграть.

– Плей-офф с , а не с – неожиданность?

– Да нет, особо без энтузиазма встретили, вверху там никого слабых нет. Мы тоже не подарок. Мы не собираемся без боя отдавать плей-офф, будем биться до последнего. То, что поменяли – решение лиги. Решение мы должны уважать. Как сделали – так сделали, ничего страшного.

Мы не собираемся отсиживаться в обороне. Они разноплановые команды абсолютно. «Ак Барс» больше силовая, акцент на физику, прессинг постоянный, постоянная силовая борьба. «Салават» – более играющая команда, но и более мастеровитая. Люди очень тонко могут сыграть, плюс ко всему некоторые в парах-тройках играют уже не один год. Они знают друг друга, в какой ситуации и как будут играть. Очень сыгранная, мастеровитая команда, там собранные ребята, опытные, бойцы. Так что будет тяжелый плей-офф.

Лидеры знают нашего вратаря? Если у нашего вратаря есть слабые стороны, то защитники прикроют. Мы изучаем сильные стороны «Салавата», их вратаря мы тоже знаем.

В тренировочном процессе задействованы все. У нас нет людей, кто травмировал что-либо. У Вячеслава Литовченко подозрение на трещину в голеностопе. В контрольном матче с Казанью очередной блокшот. Нам будет его не хватать, но он тренируется каждый день, приходит в зал. Думаю. через какие-то уколы если надо будет – выйдет, – сказал главный тренер .