Сятери о плей-офф: «У «Салавата» финские игроки и тренер. Наверняка что-то из финской системы хоккея будет»

Харри Сятери поделился ожиданиями от плей-офф КХЛ.
В составе сборной Финляндии вратарь выиграл золото на Олимпиаде-2022.
– Как встретили в команде?
– Только поддерживали, поздравляли. Очень здорово вернуться снова в работу. И все парни тоже рады. Конечно, были большие эмоции, отсюда, соответственно, празднования. Но сейчас я полностью сосредоточен на плей-офф, пару дней отдыха вполне хватило.
– В первом раунде «Сибирь» сыграет с тройкой Маннинена. Важнее, что они знают вас или вы их?
– Сложно сказать, чьи знания лучше. Они очень классные игроки, вся тройка. Мы постараемся сделать все, чтобы победить. У «Салавата» финский тренер, финские игроки. Досконально я еще не разбирал соперника, но наверняка что-то из финской системы хоккея в «Салавате» будет.
– Где олимпийская медаль?
– Она в безопасности дома в Тампере.
– Как переживал ковидные ограничения?
– Все эти ковидные ограничения – это не очень хорошо. Но я знал, к чему готовиться, поэтому заранее подготовился. После Олимпиады не взвешивался, поэтому не знаю, похудел или нет. Но находил что поесть, – сказал вратарь «Сибири» и сборной Финляндии.