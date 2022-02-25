Сятери о плей-офф: «У «Салавата» финские игроки и тренер. Наверняка что-то из финской системы хоккея будет»

поделился ожиданиями от плей-офф .

В составе сборной Финляндии вратарь выиграл золото на Олимпиаде-2022.

– Как встретили в команде?

– Только поддерживали, поздравляли. Очень здорово вернуться снова в работу. И все парни тоже рады. Конечно, были большие эмоции, отсюда, соответственно, празднования. Но сейчас я полностью сосредоточен на плей-офф, пару дней отдыха вполне хватило.

– В первом раунде «Сибирь» сыграет с тройкой Маннинена. Важнее, что они знают вас или вы их?

– Сложно сказать, чьи знания лучше. Они очень классные игроки, вся тройка. Мы постараемся сделать все, чтобы победить. У финский тренер, финские игроки. Досконально я еще не разбирал соперника, но наверняка что-то из финской системы хоккея в «Салавате» будет.

– Где олимпийская медаль?

– Она в безопасности дома в Тампере.

– Как переживал ковидные ограничения?

– Все эти ковидные ограничения – это не очень хорошо. Но я знал, к чему готовиться, поэтому заранее подготовился. После Олимпиады не взвешивался, поэтому не знаю, похудел или нет. Но находил что поесть, – сказал вратарь и сборной Финляндии.