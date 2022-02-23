«Слепышев этот появился, потому что есть такие, как Симоньян, Вяльбе, у которых война со своим народом, своими болельщиками». Алексей Андронов о словах хоккеиста о «гавноедах»

Алексей Андронов резко отреагировал на слова Антона Слепышева.

Спортивный комментатор и болельщик дал оценку заявлению форварда сборной России и московского клуба после поражения в финале Олимпиады-2022 от Финляндии (1:2).

– Я за свои слова отвечаю. Меня не будет на матчах хоккейного ЦСКА, пока за эту команду играет Антон Слепышев. Меня не будет на матчах сборной России, пока за эту команду будет играть Антон Слепышев.

Человек сразу после финала, придя в раздевалку, пишет в инстаграме: гавноеды, хейтеры, аналитики, вот ваш шанс, вы всю Олимпиаду ждали, что мы проиграем, вы дождались – жрите, это ваш хлеб.

После этого ему написали оскорбительное сообщение, нецензурное. Он его скопировал, выложил и сказал: «Вот и вся сущность русского народа». Антон Слепышев про суть российского народа мне будет рассказывать сто восемьдесят семь миллионным человеком.

Суть Антона Слепышева в том, что он просрал абсолютно все на уровне сборной. Он проиграл молодежный чемпионат мира, взрослый чемпионат мира и .

Великий Игорь Ларионов первым делом, сразу же, в эфире Первого канала – более пропагандистской машины, наверное, не существует – говорит, что прежде всего надо поздравить сборную Финляндии, все остальное – потом.

А этот человек первым делом приходит, каких-то гавноедов вытаскивает и начинает им написывать.

– Тебе это тоже был свойственно, – сказал .

– Нет. Я же не представлял сборную России.

А знаешь, какие у него показатели в финале... Знаешь, почему этот Слепышев появился, потому что есть такие, как Симоньян, Вяльбе, у которых война. Война со своим народом, своими болельщиками.

Я читал все телеграм-каналы, от Лысенкова до Тубольцевой, все сайты – Sports.ru, «Спорт-Экспресс», который мне в последние годы читать не очень приятно. Никто не унижал, не оскорблял сборную России, все поддерживали, понимая, что она такая кривенькая последние годы, – сказал Андронов.

Неудачный день Антона Слепышева: «-2» в финале, побег от журналистов, «гавноеды» в инстаграме