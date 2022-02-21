Ковальчук о словах Слепышева: «Это его мнение. Всем людям, которые за нас «переживали», огромного здоровья»

Теги Сборная России по хоккею болельщики Илья Ковальчук Олимпиада-2022 олимпийский хоккейный турнир Антон Слепышев Чемпионат.com Хоккей

Илья Ковальчук отреагировал на слова Антона Слепышева о хейтерах после финала Олимпиады.

27-летний форвард сборной России после поражения от Финляндии (1:2) написал в инстаграме: «Все гавноеды, хейтеры, оценщики, большинство российских СМИ – это ваш хлеб! Жуйте! Не подавитесь!»

«Это его мнение. Он сказал, что думает. Ничего ему не говорил по этому поводу.

Была такая ситуация вокруг команды, все это понимают. Всем людям, которые за нас «переживали», огромного здоровья», – сказал менеджер сборной России.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные