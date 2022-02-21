Ковальчук о словах Слепышева: «Это его мнение. Всем людям, которые за нас «переживали», огромного здоровья»

отреагировал на слова о хейтерах после финала .

27-летний форвард сборной России после поражения от Финляндии (1:2) написал в инстаграме: «Все гавноеды, хейтеры, оценщики, большинство российских СМИ – это ваш хлеб! Жуйте! Не подавитесь!»

«Это его мнение. Он сказал, что думает. Ничего ему не говорил по этому поводу.

Была такая ситуация вокруг команды, все это понимают. Всем людям, которые за нас «переживали», огромного здоровья», – сказал менеджер сборной России.