Никита Щитов: «Многие хотели, чтобы Россия проиграла. Слепышев имел право так высказаться»

оценил слова Антона Слепышева в адрес болельщиков и журналистов.

«Я видел, что написал: он поблагодарил всех, кто болел за команду, и высказал то, что думал о тех, кто желал неудачи.

На самом деле я заметил, что многие хотели, чтобы сборная России проиграла. Почему люди хотели поражения команды на ранней стадии? Чтобы в нашем хоккее случились перемены. Прошлую Олимпиаду мы выиграли, команда была очень хорошо сформирована, ребята были в прекрасной форме.

Сейчас невооруженным взглядом видно, что уровень хоккея снизился. Эта сборная была собрана под определенные задачи, и ребята старались изо всех сил. И то, что команда играла в финале, – это успех.

Люди считают, что раз спортсмены много получают, они должны выходить и всех разрывать. Но, по моему мнению, хоккеисты выжали максимум из себя – и они молодцы.

Говорили, что тренерский штаб плохо себя проявил, но Жамнова только назначили и у него практически нет опыта.

Но за последние четыре года какая череда отставок в сборной России! У нас тренерская чехарда. Я считаю, что Жамнов со своим штабом должны продолжать работу и набираться опыта.

Поэтому я думаю, что Слепышев имел право так высказаться. Может быть, эмоционально его не поняли. На него обиделись те люди, которые желали сборной поражения. Я оставил под его постом комментарий: «Вы достойно выступили. Серебро – это успех».

И мне в личные сообщения написал какой-то человек – оскорбил меня за то, что я поддержал Антона и пожелал мне утонуть в проруби. Представляете, как люди сходят с ума?» – сказал бывший защитник клубов .

Форвард сборной России после финала Олимпиады написал в инстаграме такие слова: «Все гавноеды, хейтеры, оценщики, все, кто нас критиковал весь турнир и ждали еще до финала нашей осечки, большинство российских СМИ, это ваш хлеб! Жуйте!!!! Не подавитесь!!!!!!».