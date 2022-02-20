Слепышев про болельщика, назвавшего его гондоном: «Вот и вся сущность русского народа!»

Антон Слепышев ответил на критику болельщика в инстаграме.

После поражения от Финляндии (1:2) в финале Олимпиады-2022 27-летний форвард ЦСКА и сборной России написал: «Все гавноеды, хейтеры, оценщики, большинство российских СМИ – это ваш хлеб! Жуйте! Не подавитесь!»

«Ты гондон, Антон Слепышев. Завалил бы свое ##### (лицо) и не высказывался бы так. А то еле дошли до финала и так жидко обосрались», – отреагировал на слова хоккеиста один из болельщиков.

Слепышев репостнул сообщение фаната к себе в сторис инстаграма и прокомментировал: «Вот и вся сущность нашего русского народа!!!»

Отметим, что хоккеист также репостнул в сторис ряд публикаций болельщиков с поздравлениями.

Импотенция в атаке, план как у финнов, у Гусева – 11 минут. В финале Олимпиады Россия не была готова побеждать