Ковальчук – Трусовой: «У тебя еще обязательно будет золотая медаль, сто процентов»

считает, что фигуристка Александра Трусова еще выиграет золото на .

Ранее команда России прилетела в Москву после выступления в Пекине.

Менеджер национальной сборной по хоккею стоял рядом с Трусовой возле багажной карусели в аэропорту.

«А у тебя еще обязательно будет золотая медаль, сто процентов», – сказал Ковальчук фигуристке.

Трусова поблагодарила его. Напомним, фигуристка завоевала серебро в женском одиночном катании.

Реакция Трусовой на серебро: «У всех есть золотая медаль! А у меня нет! Ненавижу этот спорт! Больше никогда не выйду на лед!»