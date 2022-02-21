Ковальчук о словах Плющева: «Надеюсь, он читает эти интервью, перед тем как их ему присылают»

Илья Ковальчук надеется, что Владимир Плющев читает свои интервью.

Ранее заслуженный тренер России раскритиковал работу главного тренера национальной команды Алексея Жамнова на Олимпиаде-2022.

«Надеюсь, что он читает эти интервью, перед тем как их ему присылают. Пусть каждый воспримет это так, как хочет.

Слов Третьяка не читал. Летели в самолете, интернета не было. Владиславу Александровичу спасибо за поддержку», – сказал менеджер сборной России.

Напомним, российская команда проиграла финнам со счетом 1:2 в финале Олимпиады-2022.

Ковальчук – Плющеву о словах про Жамнова: «Владимир Анатольевич! Браво»