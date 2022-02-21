Илья Ковальчук эмоционально отреагировал на критику сборной России по хоккею

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Менеджер сборной России по хоккею Илья Ковальчук на своей странице в Instagram ответил на критику команды от Владимира Плющева.

Плющев заявил в прессе, что Жамнов получил всё необходимое для профессиональной работы, но качественной тренерской игры не показал.

Ковальчук процитировал Плющева в сторис на своей странице в Instagram и дополнил скриншот комментарием:

«Владимир Анатольевич! Браво 👏👏👏».

Плющев возглавлял сборную России на чемпионате мира 2003 года. Под его руководством команда заняла седьмое место.

На прошедших Олимпийских играх сборная России добралась до финала, где уступила Финляндии со счётом 1:2.

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